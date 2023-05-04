Захарова ответила главе МИД Франции, что между странами давно действует «режим тишины»

Москва, , 20:05 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала 4 мая на интервью главы МИД Франции Катрин Колонна.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Между Россией и Францией давно установился «режим тишины», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Она уточнила, что все контакты почти свели на нет по инициативе Парижа.

«Мы были весьма удивлены словами министра о неких активных контактах между нашими президентами, которые необходимо продолжать», — говорится в комментарии.

Захарова уточнила, что прекратили работать 14 российско-французских групп, созданных для обсуждения глобальных и региональных проблем, не проводятся межмидовские консультации, в прошлом остались также телефонные разговоры на высоком и высшем уровнях. Более того, общение российских дипломатов с коллегами свели к минимуму. Кроме того, почти полностью отсутствует взаимодействие с Россией в таких областях, как культура и образование.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе интервью также назвала атаку беспилотников на Кремль «странным и таинственным инцидентом». При этом она отметила, что не обладает полной картиной инцидента и не желает «втягиваться в обсуждение» версий случившегося.