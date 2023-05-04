Севастополь, 4 мая, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Российские силы ПВО в Севастополе 4 мая уничтожили ещё один беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

РИА Новости Аэродром Бельбек

«Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек», — написал глава региона.

Развожаев сообщил, что беспилотник не причинил никакого вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая подразделения ПВО сбили беспилотник в Севастополе и один — над территорией Республики Крым. 29 апреля ВСУ направили на нефтебазу два дрона. Один из них сбили, но другой долетел до цели и стал причиной возгорания резервуара с нефтепродуктами.

2 мая жители Севастополя услышали в городе громкие звуки. Развожаев объяснил, что это были мероприятия по отработке противоподводной диверсионной обороны и противовоздушной обороны.