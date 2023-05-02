Севастополь, , 20:35 — REGNUM В Севастополе проходят мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО), а также учения подразделений противовоздушной обороны ПВО), поэтому слышны громкие звуки, сообщил 2 мая губернатор города Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО», — написал глава Севастополя.

Накануне Развожаев сообщил, что российские ПВО сбили беспилотник ВСУ, который направлялся в Севастопольскую бухту, а также второй дрон над территорией Крыма.

29 апреля два украинских дрона атаковали нефтебазу в Севастополе, в результате загорелся один из резервуаров. Представитель сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский признал причастность Киева к взрыву