Гаага, Нидерланды, , 17:32 — REGNUM Киев хочет гарантий, что Украину примут в НАТО после завершения конфликта. Это заявление 4 мая сделал президент страны Владимир Зеленский, выступая в Гааге.

Этапы расширения НАТО на восток. Инфографика © ИА REGNUM

По его словам, в Киеве понимают, что Украина не сможет войти в Североатлантический альянс, пока продолжается конфликт.

«Мы хотели бы получить очень чёткий сигнал, что мы будем в НАТО после войны», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что хотел бы иметь возможность использовать российские активы, которые заморозили в ЕС. Киев ждёт, когда для этого найдут достаточные основания.

На вопрос о том, может ли Запад прекратить помощь Киеву, если анонсированное наступление ВСУ провалится, украинский лидер не смог ответить. Он заявил, что не рассматривал такой вариант событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля политик заявил, что опасается потери рассудка, так как давно не был в отпуске. По словам украинского лидера, для сохранения адекватности ему нужно иногда «что-то почитать, посмотреть».