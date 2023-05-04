Будапешт, 4 мая, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Так называемая прогрессивная политика Запада ведёт мир к войне, заявил 4 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан на открытии международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Михаил Метцель/ТАСС Виктор Орбан

По его словам, идеология либерализма приводит к тому, что Запад навязывает миру демократию, которая «переворачивает страны с ног на голову и создаёт хаос». Орбан напомнил, что с лозунгов свободы начинались все цветные революции, но приводили в итоге к «хаосу, смятению и позору».

«Уверен, что если бы сегодня [Дональд] Трамп по-прежнему был президентом США, то он не допустил бы войны на Украине или в Европе», — сказал Орбан, попросив 45-го главу США вернуться обратно и «принести мир».

В своей речи Орбан отнёс современный либерализм к разряду империалистической идеологии, якобы имеющей «немало общего с коммунизмом».

По его словам, вирус либерализма угрожает как Европе, так и всему миру. Для защиты от него нужно держаться за консервативные ценности, защищать традиционные семейные устои. Глава венгерского правительства в этой связи осудил нелегальную миграцию, ЛГБТ-пропаганду, воук-культуру.

Венгрию Орбан предложил сделать «инкубатором консервативной политики будущего». По его мнению, страну удастся защитить, только выиграв битвы на поле идеологии и культуры.

Отметив, что на фоне роста населения Земли число жителей Запада сокращается, глава правительства Венгрии назвал первенство в военной сфере единственным, чего добились США и Европа.

«На первый взгляд, это хорошая новость. А на второй взгляд очевидно, что если мы растеряем все остальные преимущества и останемся конкурентоспособными только в вооружении, то это приведёт к военным конфликтам», — заявил Орбан.

30 сентября на церемонии подписания договоров о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент Владимир Путин заявил, что Запад не может учить мир демократии. Страны Запада практикуют политику подавления, эксплуатации и порабощения, только прикрываясь словами о демократии.