Москва, , 15:49 — REGNUM Запад строит однополярный мир, насквозь лживый и лицемерный, лишённый демократии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 сентября на церемонии подписания договоров о вступлении в состав страны новых территорий.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Запад не вправе говорить о демократии. Западные элиты остались колонизаторскими. США — единственная страна, дважды применившая ядерное оружие. Вместе с британцами американцы обратили в руины немецкие города Гамбург и Дрезден.

«Запад вместо демократии использует подавление, эксплуатацию и порабощение, построенный им однополярный мир антидемократичен, лжив и лицемерен насквозь», — подчеркнул Путин.

А теперь англосаксы организовали взрывы на «Северных потоках», добавил он.

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