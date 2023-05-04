ДНР, 4 мая, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий Юрий Сиротюк заявил в четверг, 4 мая, что интенсивность боёв в Артёмовске стала самой интенсивной с начала года. Гранатомётчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ отметил, что не припомнит, «чтобы так было горячо».

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Сейчас сузился участок фронта, больше концентрация артиллерийского огня. Всё падает в районе размещения наших сил», — привело слова Сиротюка РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM писало, что российские бойцы освободили ещё два квартала в Артёмовске от ВСУ. По данным Министерства обороны, российские штурмовики продолжают уничтожать украинские подразделения на западе города, а помощь им оказывают авиация и артиллерия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что в ВСУ приняли новые решения по обороне Артёмовска. В частности, по его словам, руководство решило усилить оборону города, более чем на 80% контролируемого российскими войсками. Он сообщил, что ВСУ продолжают обороняться и якобы сдерживать наступление ВС РФ и что он лично прибыл на передовую.