Bloomberg: ЕС разработает механизмы против стран, через которые Россия обходит санкции

Нью-Йорк, США, , 13:50 — REGNUM В Евросоюзе начали разрабатывать меры, направленные на третьи страны, которые уклоняются от исполнения антироссийских санкций. Об этом 4 мая сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Европейский союз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Источники добавили, что поначалу эти меры вряд ли будут нацелены на Китай, но в основном касаются стран Средней Азии и ближайших соседей России», — отметили в издании.

По данным журналистов, цель этих механизмов — удержать государства от помощи России и подавить торговые каналы, которые Москва использует для ввоза санкционных товаров: полупроводников, интегральных схем и микрочипов.

Пакет мер также создают для расширения сферы действия существующих экспортных мер и запрета на транзит многих товаров через Россию. Если механизм одобрят национальные правительства стран ЕС, решения о том, какие страны и товары включить в список, будут приниматься государствами-членами единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее отметила, что ЕС рискует навредить себе, если введёт санкции на сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. В этом случае Брюссель снова сделает хуже Европе, как это уже было с поставками природного газа.

Глава комитета по защите климата и энергетики бундестага Клаус Эрнст также пожаловался, что западные санкции против России сильнее всего ударили по немецкой экономике. МВФ уже спрогнозировал рост ВВП в 2023 году в России больше, чем в Германии.