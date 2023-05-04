Москва, 4 мая, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Аэробуса А-320 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщил Telegram-канал «112».

Алексей Майшев/РИА Новости Диспетчерская вышка в аэропорту Шереметьево

По информации источника, рейс Казань — Москва доложил диспетчеру, что на борту сработала индикация открытия дверей.

Аэропорт Шереметьево приготовился к аварийной посадке аэробуса А-320

Аэробусом теперь займётся техническая служба аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Сретенском районе Забайкалья 3 мая вертолёт Ми-2 не вышел на контрольную связь в запланированное время. Вертолёт позже приземлился в центральной части Забайкалья. По уточнённой информации, с Ми-2 не могли связаться по техническим причинам.