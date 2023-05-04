Васильевка, Запорожская область, 4 мая, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли находящийся на линии соприкосновения населённый пункт Васильевка в Запорожской области. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в оперативных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«[Вооружённые силы Украины] ведут артиллерийский обстрел Васильевки. Есть пострадавшие. Информация уточняется и будет дополняться», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли населённый пункт Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. В результате обстрела города, расположенного в 75 километрах от временной столицы региона Мелитополя, погибли два человека.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины Запорожской области скопили на передовой большое количество живой силы, в том числе и ударные группировки. По его словам, противник находится на завершающей стадии подготовки перед началом контрнаступления.