ДНР, 4 мая, 2023, 09:35 — ИА Регнум. В сторону города Северска на кременском и лисичанском направлениях выдвинулась большая колонна техники ВСУ, сообщили 4 мая в силовых структурах ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска», — цитирует представителя региона ТАСС. ВСУ, вероятно, намерены осуществит атаку на Кременную (ЛНР).

По словам собеседника агентства, ВСУ в этом районе пытаются сконцентрировать силы либо для основного, либо отвлекающего удара в рамках контрнаступления.

4 мая в Запорожской области сообщили о накоплении украинскими подразделениями сил для начала контрнаступления.

Сначала ВСУ могут провести разведку боем, чтобы затем бросить основные силы для полномасштабного наступления, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.