Амстердам, 4 мая, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Владимир Зеленский вечером в среду, 3 мая, после короткого визита в Финляндию прибыл в Нидерланды. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного нидерландского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Ожидается, что в четверг украинский лидер встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, главой МИД Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен», — рассказал источник Politico.

Также в ходе визита в Нидерланды Владимир Зеленский посетит Международный уголовный суд в Гааге, где выступит с речью «Нет мира без справедливости». Отмечается, что в Гаагу на совместную встречу с Рютте и Зеленским отправится премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

Ранее о том, что правительственный самолёт, на борту которого находился президент Украины, направился в Нидерланды, сообщила телерадиовещательная корпорация NOS. Уточняется, что этот визит в королевство станет для Зеленского первым в качестве президента Украины.