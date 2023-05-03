Зеленский направляется в Нидерланды с первым визитом в качестве президента Украины

Амстердам, , 23:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский направляется с визитом в Нидерланды. Об этом 3 мая сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным NOS, правительственный самолёт, на борту которого находится Зеленский, направляется в Нидерланды. По данным телевизионной программы «Час новостей» (Nieuwsuur), в ходе своего визита президент Украины планирует выступить в Гааге с речью, посвященной вопросам правосудия. Полная программа визита украинского лидера пока не известна.

Уточняется, что это будет первый визит Зеленского в королевство в качестве президента Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский покинул Финляндию, где участвовал в саммите Украины и стран Северной Европы, и вылетел на самолёте в неизвестном направлении.