Мелитополь, 4 мая, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины скопили силы на передовой в Запорожской области для начала весеннего контрнаступления. Об этом в четверг, 4 мая, в беседе с РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Противник скопил достаточно сил на передовой для начала контрнаступления в Запорожской области. Их тактикой является проведение разведки боем с целью пробить брешь в нашей первой линии обороны, после чего бросить основные силы для полномасштабного наступления», — сказал Рогов в интервью агентству.

По его словам, российским войскам известно о планах украинской стороны, одним из направлений первого удара ВСУ может стать населённый пункт Токмак, расположенный в 75 километрах от временной столицы региона Мелитополя.

Также Рогов добавил, что украинское контрнаступление в Запорожской области может стать «началом конца для существования всего киевского режима».

Ранее Владимир Рогов в своём Telegram-канале опубликовал видеозапись с кадрами боя российских военных с украинской бронегруппой в районе населённого пункта Орехов Запорожской области. Он отметил, что на видео запечатлен момент второй части боя, когда ВСУ начали отступление после попытки провести разведку боем.