Владимир Рогов опубликовал видеозапись боя с бронегруппой ВСУ под Ореховом в Запорожской области

Мелитополь, , 05:09 — REGNUM Видеозапись с кадрами боя с украинской бронегруппой в районе Орехова в Запорожской области появилась в Telegram-канале председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ролике можно наблюдать стрельбу. Голос за кадром уточняет, что огонь ведется боевой машиной пехоты (БМП).

Рогов отметил, что на видео запечатлен момент второй части боя, когда ВСУ начали отступление после попытки провести разведку боем в районе Работино. Он написал, что любая разведка боем способна закончиться прорывом неприятеля, который после может перейти в полномасштабное наступление.

Глава движения добавил, что в результате столкновения украинские военные потеряли один танк, два бронетранспортёра и до тридцати солдат.

Видео: t. me/vrogov

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов сообщил в беседе с ТАСС рассказал о том, что 2 мая российские войска поразили место, где проходили тренировку киевские бойцы, что привело к существенным потерям со стороны ВСУ.