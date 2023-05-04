Москва, 4 мая, 2023, 08:15 — ИА Регнум. На артёмовском направлении артиллерийские подразделения российских десантников уничтожили украинский опорный пункт, который создавал помехи для продвижения штурмовых отрядов Вооружённых сил России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Объект находился в лесу севернее Артёмовска (ДНР). Его обнаружил расчёт беспилотников, который передал координаты цели российской артиллерии.

Пункт поразили из 122-миллиметровой гаубицы Д-30. В результате ударов российских десантников удалось уничтожить живую силу противника.

После прекращения стрельбы расчёт ВС РФ быстро замаскировал гаубицу и ушёл в укрытие, чтобы не попасть под ответный обстрел ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) России сковывают украинскую армию на флангах при боях за Артёмовск.