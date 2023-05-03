Мелитополь, , 20:45 — REGNUM Администрация Запорожской области решила не проводить в этом году 9 мая парад Победы и шествие «Бессмертный полк». Об этом 3 мая сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с мерами безопасности от возможных провокаций противника проведение праздничных мероприятий на территории Запорожской области будет ограничено», — написал он.

Балицкий сообщил, что в акции «Бессмертный полк» можно будет участвовать в режиме онлайн. Для этого портреты героев Великой Отечественной войны нужно отправить на официальные площадки ведомств области.

Глава региона также отметил, что ветераны и труженики тыла не останутся без внимания.

«Очень скоро все мы сможем выйти в большие «бессмертные полки», гордо пронести фото наших победителей к памятным местам и вместе, всем миром радоваться и праздновать Победу», — подчеркнул Балицкий.

Ранее 3 мая об отмене парада Победы сообщили в Липецке. Как отметил губернатор области Игорь Артамонов, есть информация, что 9 мая возможны провокации в местах массовых акций. Глава региона заявил, что нельзя рисковать людьми.