Мелитополь, 3 мая, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы нанесли удар по месту, где проходили подготовку военнослужащие ВСУ, что привело к значительным потерям украинской стороны. Об этом 3 мая сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его информации, солдаты ВСУ проходили боевое обучение у реки Мокрой на территории временно оккупированного украинскими войсками города Запорожья. Обучение проводили иностранные инструкторы.

«Во время слаживания туда прилетела ракета, о точном количестве потерь среди боевиков я затрудняюсь сказать, но речь идёт о десятках», — сказал Рогов.

Он сообщил, что кареты скорой помощи к месту происшествия ездили очень долго. Это произошло 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов отметил рост активности украинских диверсионно-разведывательных групп. Для противостояния им он призвал создать в приграничных регионах России ополчения. Местные жители хорошо знают свои территории, а также быстрей определят, кто чужой.