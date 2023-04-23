Киев, , 17:49 — REGNUM Вооружённые силы Украины начали разбирать на запчасти многоцелевые истребители МиГ-29, которые страна недавно получила от Польши и Словакии. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило издание The Economist.

МиГ-29 ВВС Польши © Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

«Польша и Словакия поставили около восьми самолётов МиГ-29 за последние недели, но они небоеспособны. Многие из них разбираются на запчасти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ для попытки перехватить инициативу в небе необходимо иметь по меньшей мере несколько эскадрилий (одна эскадрилья — порядка 14–16 самолётов). По оценке журнала, сейчас в распоряжении украинской авиации осталось около 60% довоенного парка, а по количеству самолётов, участвующих в боевых действия, Россия превосходит Украину примерно в шесть раз.

Ранее о том, что Словакия передала Украине несколько небоеспособных истребителей МиГ-29, сообщил экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения Владимир Попов. По его словам, некоторые образцы доставляли по земле.