Economist: ВСУ начали разбирать на запчасти переданные истребители МиГ-29
Киев, 23 апреля 2023, 17:49 — REGNUM Вооружённые силы Украины начали разбирать на запчасти многоцелевые истребители МиГ-29, которые страна недавно получила от Польши и Словакии. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило издание The Economist.
«Польша и Словакия поставили около восьми самолётов МиГ-29 за последние недели, но они небоеспособны. Многие из них разбираются на запчасти», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ для попытки перехватить инициативу в небе необходимо иметь по меньшей мере несколько эскадрилий (одна эскадрилья — порядка 14–16 самолётов). По оценке журнала, сейчас в распоряжении украинской авиации осталось около 60% довоенного парка, а по количеству самолётов, участвующих в боевых действия, Россия превосходит Украину примерно в шесть раз.
Ранее о том, что Словакия передала Украине несколько небоеспособных истребителей МиГ-29, сообщил экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения Владимир Попов. По его словам, некоторые образцы доставляли по земле.