Москва, 3 мая, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Киевский режим предпринял минувшей ночью попытку нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России, сообщила пресс-служба главы государства. На Кремль были нацелены два летательных аппарата. Действиями военных и спецслужб аппараты были выведены из строя, после их падения и разлёта осколков на территории Кремля пострадавших нет.

Василий Иванов ИА REGNUM Кремль

Кремль расценивает попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы, говорится в заявлении.

Отмечается, что Москва оставляет за собой право ответить на попытку удара, когда посчитает нужным.

«В результате террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», — подчеркнули в Кремле.

Ранее Москва неоднократно отмечала, что Киев всё чаще использует террористические методы, фактически превращаясь в страну-террориста.

1 мая глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич допустил, что Украина планирует к 9 мая обширную провокацию с проходом вглубь России.