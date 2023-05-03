Даугавпилс, Латвия, 3 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Жителям города Даугавпилса (Латвия) разрешили 9 мая возложить цветы к памятным местам, сообщил глава города Андрей Элксниньш, сообщил 3 мая портал gorod. lv.

Алексей Даничев/РИА Новости Возложение цветов

«Жители и гости города смогут без каких-либо особых условий возлагать цветы к памятникам и находиться на территории памятных мест», — заявил он.

Глава города отметил, что разрешение согласовано с полицией, и призвал не допускать «скандалов» и «разборок», а также не использовать запрещённую латвийским законодательством символику.

В Латвии ряд мероприятий, ранее проводимых 9 мая, запрещён законом. 20 апреля латвийский сейм запретил праздновать День Победы — в целях «предотвращения раскола» в обществе.

Ранее президент республики Эгил Левитс заявил, что 9 мая ассоциируется с Россией, тогда как в Европе якобы все празднуют 8 мая день окончания Второй мировой войны.

В Латвии с конца марта 2022 года запрещена символика, связанная с «российской военной агрессией».

В конце января в Кремле заявили, что страны Прибалтики и Польша весьма агрессивно настроены по отношению к России и готовы делать всё, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации, а также указали на рост степени вовлечённости стран коллективного Запада в конфликтные отношения с РФ.