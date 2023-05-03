Берлин, 3 мая, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая приедет в Берлин с визитом. Об этом 3 мая сообщило издание Tagesspiegel.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

«Президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин 13 мая», — говорится в сообщении со ссылкой на германскую полицию.

Уточняется, что самолёт украинского президента должен прибыть в военную часть берлинского аэропорта, и добавляется, что 14 мая политика собирается принять канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент Украины прибыл в Финляндию. Во время визита он встретится с президентом страны Саули Ниинистё, они обсудят поддержку Киева со стороны Хельсинки, двусторонние отношения между странами и глобальную геополитическую ситуацию.