Москва, 3 мая, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Блогер Александра Митрошина в прямом эфире на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщила, что погасила долг перед налоговой службой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Она подтвердила, что заплатила 127 млн рублей. Это основная сумма долга.

Блогер также сказала, что признаёт свою ошибку, отметив, что действительно некоторые налоги были недоуплачены.

«Не уделила должное внимание сфере бухгалтерии и налогов», — сказала Митрошина.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, её заподозрили в уклонении от уплаты налогов физического лица в особо крупном размере. В материалах дела указано, что с октября 2020-го по май 2022 года фигурантка, работая как ИП по упрощённой системе налогообложения, получила доход от своих курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».

Кроме того, ещё несколько блогеров обвиняют в неуплате налогов. В их числе Елена Блиновская, Валерия Чекалина (Лерчек), Инстасамка, Гусейн Гасанов, а также ещё 29 блогеров-миллионников. Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей, отправили под домашний арест сроком до 26 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и её супруга из-за неуплаты налогов на 300 млн рублей.