Москва, , 12:33 — REGNUM Подготовка ко встрече министров иностранных дел России, Сирии, Ирана и Турции ведётся, однако говорить о конкретной дате ещё рано. Об этом 3 мая заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Относительно встречи [глав МИД] Сирии, Турции, Ирана и, конечно же, России, эта встреча готовится», — сказала она.

Захарова уточнила, что при этом пока ещё рано говорить о конкретной дате и месте проведения такой встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля министры обороны и начальники разведслужб России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырёхсторонней встречи в Москве рассмотрели вопрос о выводе турецких войск с сирийской территории. Также они обсудили реализацию специального соглашения о передвижении по международной трассе М-4.