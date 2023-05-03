Депутат Госдумы Бурматов призвал ввести обязательную маркировку всех домашних животных

Москва, , 13:08 — REGNUM В России нужно ввести обязательную маркировку для всех домашних животных. Об этом 3 мая заявил «РГ» первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только за новогодние праздники, испугавшись фейерверков и хлопушек, в стране потерялись несколько десятков тысяч животных», — сказал он.

Депутат отметил, что в таких случаях животное можно найти лишь при наличии маркировки. Это может быть клеймо-татуировка, бирка, а также чип, закреплённый на ошейнике.

Кроме того, маркировка поможет найти хозяина собаки, набросившейся на человека. Без этого доказать её принадлежность не получится, если хозяин отказывается от питомца.

Бурматов напомнил, что ещё в 2015 году Владимир Путин поручил организовать регистрацию домашних животных, но этого так и не сделали. Депутат подчеркнул, что эта процедура должна быть бесплатной.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Воронеже от пьяного хозяина сбежала бойцовская собака и покусала не менее пяти человек. 28 апреля в Оренбурге бездомная собака напала на шестилетнего ребёнка.

В мае в Госдуме начнут рассматривать законопроект об усыплении бездомных собак. Планируется принять закон, защищающий население от агрессивных животных.