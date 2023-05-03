ФСБ: число въехавших в Россию иностранцев в 2023 году увеличилось на 17%

Москва, , 12:09 — REGNUM В России за первый квартал 2023 года количество иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 17,6%. Об этом говорит статистика погранслужбы ФСБ, опубликованная в среду, 3 мая.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Исходя из статистики, с января по март российскую границу иностранные путешественники пересекли 3,3 млн раз, что почти на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего в Россию приезжают граждане Узбекистана (818 тысяч человек), Казахстана (604 тысячи человек) и Таджикистана (516 тысяч человек).

Абсолютным лидером среди стран дальнего зарубежья по числу поездок в Россию стал Китай. По итогам первого квартала текущего года количество иностранных туристов выросло в 4,6 раза, страну посетили 114 тысяч человек из КНР.

В начале апреля глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил, что туризм является одной из важнейших составляющих двустороннего сотрудничества Анкары с Москвой.