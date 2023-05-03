Москва, , 11:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в избиении баскетболиста московской команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом 3 мая сообщил Telegram-канал 112.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За избиение звёздного баскетболиста Алексея Шведа задержаны двое», — говорится в сообщении и отмечается, что полиция проверяет третьего подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, баскетболист ЦСКА Алексей Швед 2 мая получил черепно-мозговую травму в результате нападения неизвестных. Спортсмена обнаружили избитым на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы. По предварительным данным, причиной конфликта могло стать замечание, которое игрок сделал группе шумных и агрессивных парней.

Как рассказал охранник расположенного рядом ресторана «Майя», он увидел на улице группу граждан и человека с разбитой головой, которого забирала бригада скорой помощи. Охранник заявил, что не знает, что произошло, и драки не видел. Позднее выяснилось, что в Боткинскую больницу ночью 1 мая поступил баскетболист Алексей Швед с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма.