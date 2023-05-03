В Санкт-Петербурге задержали подростков за убийство 13-летней школьницы во время стрима ради лайков

Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали подростков, подозреваемых в убийстве 13-летней девочки. Об этом 3 мая сообщили в региональном следственном комитете.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что подозреваемыми оказались 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая, которая снимала происходившее на камеру. В ходе допроса молодой человек признался в содеянном и показал место, где они с подругой закопали тело девочки. Его обнаружили в лесном массиве.

По данным следствия, определённого мотива убийства у подозреваемых не было. На преступление они пошли «ради собственного самоутверждения». Подростки пригласили общую знакомую, 13-летнюю семиклассницу, в лесополосу вблизи реки Каменка около Парашютной улицы в Приморском районе, чтобы поснимать контент. Однако заранее планировали её убить и даже выкопали яму неподалёку.

«16-летний подозреваемый нанёс потерпевшей множественные удары молотком по голове. Затем подозреваемые поместили тело девочки в яму», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

После этого соучастники, чтобы скрыть следы и ввести в заблуждение родственников девочки относительно её места нахождения, написали с её телефона сообщение матери. Затем разбили мобильный школьницы и вместе с её вещами бросили в яму.

Об исчезновении дочери в полицию сообщила мать девочки. Сейчас следователи проводят весь комплекс действий для выяснения обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Людиново в Калужской области подросток ради забавы до смерти избил бездомного. По версии следствия, 17-летний местный житель зашёл в гаражный бокс и от скуки нанёс множественные удары по ночевавшему там 44-летнему мужчине. Погибшего обнаружил его товарищ. На теле убитого были множественные переломы и другие телесные повреждения. Подозреваемого задержали, возбудили уголовное дело.

В феврале в Волгограде на 10 суток арестовали стримера, избившего мать и бабушку во время прямого эфира в Сети. Мужчина набросился на родственников после замечания из-за громкой музыке.

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