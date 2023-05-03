Киев, 3 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Украина зачастую вынуждена ремонтировать и дорабатывать поставляемые западными партнёрами вооружения, долгое время хранившиеся на складах. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera 3 мая сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Александр Кряжев/РИА Новости Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк

«САУ давно лежат на складах и, очевидно, требуют оперативной модернизации… Понятно, что в идеале было бы получать готовое оружие, но будем реалистами, мы всегда готовы его отремонтировать и переоборудовать», — сказал Подоляк, отвечая на вопрос о поставках неотремонтированных итальянских самоходных артиллерийских установок M109.

Советник главы офиса Зеленского добавил, что Киев благодарен итальянскому правительству за техническую и военную помощь, оказанную Вооружённым силам Украины.

По словам Подоляка, необходимость в обслуживании предоставленного Западом оружия задерживает украинское контрнаступление.

«Дело не только в погоде. Мы готовим наше оружие и испытываем российскую оборону… все это произойдёт не в один день», — сказал он.

В конце апреля издание The Economist сообщало, что Вооружённые силы Украины начали разбирать на запчасти некоторые многоцелевые истребители МиГ-29, предоставленные Польшей и Словакией. Отмечается, что около восьми самолётов оказались небоеспособны.