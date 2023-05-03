Темрюкский район, Краснодарский край, 3 мая, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Причиной пожара, возникшего в резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, стало падение беспилотного летательного аппарата. Об этом 3 мая сообщили в экстренных службах.

Кадр из видео Пожар на Кубани

«Загорание резервуара с нефтепродуктами на территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» произошло в результате падения беспилотника», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель экстренных служб.

По данным Telegram-канала SHOT, первый взрыв на нефтебазе произошёл около трёх часов ночи 3 мая, второй взрыв последовал от воспламенения нефтепродуктов через полчаса.

Официального заявления о причинах возгорания пока нет, пожар продолжают тушить, работает большое количество техники, угрозы гражданским объектам нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в посёлке Волна Темрюкского района, рядом с портом «Тамань» загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности.

Сейчас площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. В тушении задействовали почти 190 человек, пять пожарных поездов, более 20 единиц спецтехники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших или погибших в результате пожара нет, угроза жизни жителей посёлка отсутствует.