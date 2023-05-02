Вашингтон, 2 мая, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предложил «разумный» вариант раздела Украины. Об этом он сообщил YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

По словам экс-разведчика, ради урегулирования конфликта часть территории страны необходимо отдать Польше, а часть — России.

«Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать», — сказал Риттер.

Эксперт также выразил уверенность, что если убрать Западную Украину из общей картины, то наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей. Он отметил, что население Одессы, Киева, Харькова и Днепропетровска будет жить в согласии с русским народом, так как эти города всегда были частью российской цивилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия на Украине вряд ли прекратятся в 2023 году. Генерал пояснил, что за это время украинская сторона не сможет реализовать политические цели.

При этом офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер считает, что вооружённый конфликт на Украине завершится к концу лета или даже раньше. Он указал на суицидальные наклонности Киева, приведя в качестве аргумента ситуацию в Артёмовске (ДНР), куда ВСУ «бросили все свои ресурсы». По его словам, планируемое Украиной контрнаступление заведомо не удастся.