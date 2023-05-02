Донецк, , 19:29 — REGNUM Вдоль дороги, идущей из города Часов Яр в Артёмовск (Бахмут) в ДНР, которая находится под контролем ВСУ, стоит разбитая бронетехника натовского образца. Видео с места 2 мая опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Свежие кадры с находящегося под огневым контролем пути снабжения бахмутской группировки ВСУ», — написали журналисты.

Видео сняли украинские военнослужащие. Авторы канала предположили, что в одной из уничтоженных бронемашин, попавших в ролик, находился командующий сил территориальной обороны вооружённых сил Украины генерал-майор Игорь Танцюра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Евгения Пригожина сообщила, что российская артиллерия уничтожила под Артёмовском бронеавтомобиль, в котором вероятно был Танцюра. В командовании теробороны опровергли это заявление, но сам генерал пока не появлялся на публике.