Киев, , 18:47 — REGNUM Пресс-секретарь командования сил территориальной обороны вооружённых сил Украины войск Денис Зелинский опроверг сообщение о гибели командующего силами теробороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры.

Генерал-майор Игорь Танцюра armyinform.com. ua.

«Мы официально опровергаем эти утверждения», — сказал Зелинский 2 мая изданию «Суспильне».

Он не сказал, где находится Танцюра и почему лично не выступил с опровержением.

Ранее о возможной гибели сообщила пресс-служба Евгения Пригожина. Он заявил, что российские артиллеристы уничтожили под Артёмовском бронированный автомобиль, в котором предположительно был Танцюра. Эту информацию уточняют.