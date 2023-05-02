ЕК запретила экспорт зерна с Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию

Брюссель, , 19:21 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) запретила экспорт украинского зерна в ряд стран Восточной Европы. Всего в списке пять государств. Об этом говорится заявлении Еврокомиссии, опубликованном 2 мая.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что эти меры вступят в силу со 2 мая и будут действовать до 5 июня 2023 года. При этом в случае необходимости ограничения могут продлить и на более долгий срок.

«В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии», ― указано в заявлении.

Также отмечается, что через эти страны транзит вышеуказанных продуктов в другие государства Евросоюза разрешён.

В Еврокомиссии подчеркнули, что эти страны обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.

В конце апреля о договорённости ЕК с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта сельскохозяйственной продукции в Евросоюз с Украины заявил зампред ЕК Валдис Домбровскис. Он уточнил, что такое соглашение удалось достичь с Болгарией, Венгрией, Румынией, Польшей и Словакией. В частности, речь идёт о пшенице, кукурузе, рапсе и подсолнечнике.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария, Венгрия, Польша и Словакия временно запретили ввоз ряда сельхозпродукции с Украины из-за переизбытка её на местных рынках. При этом представитель правительства Румынии Дан Кэрбунару заявил, что румынские власти не собираются вводить запрет на ввоз зерновых с Украины. Они намерены строго соблюдать нормы Евросоюза.

Обозреватель американского издания Foreign Policy Кристина Лю заявила, что поставки украинского зерна на рынки этих стран разозлили местных фермеров. По её словам, дешёвое зерно с Украины не прошло транзитом через указанные государства, а попало на их внутренние рынки, что стало причиной недовольства местных аграриев.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен обещала фермерам восточных стран ЕС, включая Венгрию и Польшу, программу помощи в 100 млн евро за отмену запрета на импорт зерна с Украины и потребовала от них соблюдения европейского единства в вопросах торговли. По данным ЕК, наиболее пострадавшим фермерам уже направили пакет поддержки в размере 56,3 млн евро.

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