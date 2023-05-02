Тбилиси, 2 мая, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Мэр столицы Грузии Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе объяснил отказ властей страны от введения совместных с Евросоюзом санкций против России.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Мэр Тбилиси Каха Каладзе

«Мы абсолютно открыто заявили, что не присоединяемся к санкциям. Это решение было принято потому, что мы не хотели наносить вред нашей стране, нашему народу… Мы бы навредили самим себе, и это было бы харакири», — заявил Каладзе в беседе с журналистами 2 мая.

Он назвал главной задачей правящей партии Грузии обеспечение экономической стабильности, а также сохранение мира и стабильности в стране.

Накануне Каладзе заявил, что решение ЕС не давать Тбилиси статус кандидата на вступление в союз стал следствием отказа Грузии от введения санкций в отношении России. Генсек правящей партии подчеркнул, что грузинские власти продолжат работу по вопросу вступления страны в ЕС.