Мэр Тбилиси: Грузия не получила статус кандидата в ЕС из-за отказа открыть «второй фронт» против РФ

Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Решение Брюсселя пока не давать Грузии статус кандидата в Евросоюз было политическим и связано с тем, что республика не ввела антироссийские позиции. Об этом 1 мая заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе © Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

«Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает «второй фронт"», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что грузинские власти старательно выполняют 12 рекомендаций Еврокомиссии и будут делать всё, чтобы Грузии дали этот статус, но окончательное решение будет зависеть от мнения Брюсселя.

«Если же не предоставят (статус. — Прим. ИА REGNUM), то и это не будет проблемой», — подчеркнул Каладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, Каладзе и другие лидеры «Мечты» с февраля 2022 года настаивают на том, что Грузия не будет вводить санкции против России, так как это станет сильным ударом по экономике республики. При этом Тбилиси исполняет санкции Запада, чтобы не попасть под вторичные ограничения.

При этом товарооборот между Грузией и Россией в 2022 году вырос на 52% в сравнении с показателями 2021 года, достигнув 2,4 миллиарда долларов США. Россия стала вторым по значимости торговым партнёром Грузии.

Еврокомиссия в июне 2022 года решила на присваивать Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Вместо этого республике предоставили возможность повторить попытку его получить в конце 2023 года. Для этого грузинским властям нужно выполнить 12 условий, в том числе провести ряд либеральных реформ. Каладзе заявил, что разочарован таким решением.

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