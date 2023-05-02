В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, в котором мог находиться командующий теробороны ВСУ

Донецк, , 17:01 — REGNUM В ДНР уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с генерал-майором Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила в Telegram-канале пресс-служба Евгения Пригожина.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, по пути из Часов Яра в Артёмовск уничтожили бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ.

Согласно источнику «Известия», командование объединенной группировкой войск проверяет информацию о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюра.

Как сообщало 2 мая ИА REGNUM, Минобороны России уточнило, что российские штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска. Воздушно-десантные войска (ВДВ) сковывали украинские подразделения на флангах. За прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи. Российские военные ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Богдановка и Григоровка.