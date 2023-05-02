Москва, 2 мая, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Российские спецслужбы работают над обеспечением безопасности мероприятий на День Победы. Об этом 2 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, комментируя недавние теракты, власти России отдают себе отчёт в том, что за этим могут стоять украинские власти, которые намерены и далее проводить такую линию.

«Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряжённая работа», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что главным в этом вопросе является проведение спецоперации, направленной на то, чтобы в корне исключить угрозы для России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во всех школах России 4 мая пройдёт торжественная линейка, посвященная 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Она впервые будет проведена в формате акции «Бессмертный полк».