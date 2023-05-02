Москва, 2 мая, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 мая ответил на вопрос журналистов по зерновой сделке. По его словам, позиция России хорошо известна, сделку продлили на два месяца.

Сергей Карпухин/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Время сжимается как шагреневая кожа, условия сделки не выполнены, в той части, которая касается российского агросектора. Диалог будет продолжаться», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что было продление на 60 дней, это ограниченное по времени решение.

«России не поступала информация о какой-либо встрече по зерновой сделке», — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря, контакты продолжаются, но пока они не приносят результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, очередные переговоры по черноморской зерновой сделке с участием всех сторон инициативы состоятся 3 мая. Сделка, заключённая в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН, позволяет безопасно экспортировать зерно из черноморских портов Украины в условиях военного конфликта.

Замглавы МИД Сергей Вершинин 29 апреля заявил, что конкретных результатов, которые свидетельствовали бы о выполнении требований России по зерновой сделке, пока нет. Он оценил перспективы продления соглашения после 18 мая. В МИД России также заявили о рассмотрении идей генсека ООН Гутерриша по зерновой сделке. Он добавил, что в сформулированных генсеком ООН предложениях «содержатся какие-то новые идеи». Ранее в ООН сообщили, что Гутерриш передал письмо для президента России Владимира Путина со своими инициативами по реализации зерновой сделки.