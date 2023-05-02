Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Москва, , 13:09 — REGNUM Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения, сообщил источник ИА REGNUM.

Алексей Швед © Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

Согласно полученной информации, Шведа нашли избитым на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы.

Уточняется, что в здании на Большой Никитской располагаются два ресторана: «Майя» и «Джун». Со слов охранника ресторана «Майя», на улице он увидел группу граждан и человека с разбитой головой, которого забирала бригада скорой помощи. При этом, что произошло, охранник не знает, дерущихся граждан он не видел.

Выяснилось, что в Боткинскую больницу ночью 1 мая поступил баскетболист Алексей Швед с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Его избили неизвестные лица на Большой Никитской улице. От госпитализации пострадавший отказался.

Позже 2 мая в Европейский медицинский центр поступил Алексей Швед с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, перелом височной кости, эпидуральная гематома, ретроградная амнезия. Сейчас 34-летний баскетболист находится в хирургическом отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2022 года скончался олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Алжан Жармухомедов. Ему было 78 лет. В пресс-службе московского баскетбольного клуба ЦСКА тогда заявили, что спортсмен умер от продолжительной болезни.