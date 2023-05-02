Будапешт, 2 мая, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Мэр деревни Керепеш в Венгрии Ласло Дьюрича после того, как узнал о двух случаях изнасилования венгерских девушек, пришёл в общежитие к украинским беженцам и потребовал, чтобы они уехали. Об этом 2 мая сообщило местное издание Index. hu.

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«Так вы отблагодарили нас за то, что мы приютили вас здесь. Вам не стыдно?» — сказал Дьюрича.

Он сообщил, что на прошлой недели украинские беженцы изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю девушек. Мэр заявил, что к таким случаям будет нулевая терпимость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины обвинил власти Венгрии в пророссийских заявлениях. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на это ответил, что на венгерской территории находятся более миллиона украинских беженцев, и Киеву за это следовало бы быть благодарным.

Также Будапешт выступает против оказания военной поддержки любой из сторон конфликта на Украине. Кроме того, по территории Венгрии запретили провозить военную технику, предназначенную для ВСУ.