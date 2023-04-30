Сийярто: от Зеленского, по счастью, не зависит членство Венгрии в НАТО

Будапешт, , 16:31 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его неблагодарности, а что касается членства Венгрии в НАТО, то оно, по счастью, никак не зависит от украинских политиков, заявил 30 апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее президент Украины раскритиковал власти Венгрии, заявив, что, по его мнению, их поведение выглядит странным, поскольку, являясь членом альянса, Будапешт практически выступает на стороне России, например, советуя Киеву отказаться от планов вступления в НАТО.

«Президент Украины Зеленский считает поведение Венгрии как члена НАТО неадекватным. По счастью, это не ему решать», — написал Сияйрто на своих страницах в социальных сетях.

Также он напомнил, что на территории Венгрии находятся более миллиона беженцев с Украины, и отметил, что украинским политикам следовало бы быть за это благодарными.

Ранее власти Венгрии неоднократно заявляли, что не будут оказывать военную поддержку ни одной из сторон конфликта на Украине. Кроме того, Будапешт не разрешает движение поставляемой Западом на Украину техники НАТО по своей территории. Решить конфликт можно только мирными переговорами, заявляли в правительстве страны.

В Будапеште ранее также выступали против членства Украины в ЕС и НАТО до решения проблемы с венгерским меньшинством, которое, по заявлениям руководства Венгрии, подвергается дискриминации, в частности, в виде ограничения на право использовать родной (венгерский) язык и учиться на нём в школе.