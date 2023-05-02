Bild: у российских военных есть три способа уничтожения немецких танков Leopard

Донецк, , 10:37 — REGNUM Российские военные успешно овладели сразу тремя способами уничтожения предоставленных ВСУ немецких основных боевых танков Leopard. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание Bild.

Танкт Т-72Б3М вооружённых сил России © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам автора материала, в арсенале ВС России, помимо собственных танков, способных уничтожать немецкие машины, имеются противотанковые управляемые ракеты и противотанковые мины.

«Вероятно, самую большую угрозу для «Леопардов» представляют современные противотанковые управляемые ракеты. <…> Более новые российские модели были специально разработаны для уничтожения подобной техники», — подчеркнул журналист Бьорн Стритцель.

Также репортёр добавил, что современные российские основные боевые танки типа Т-72Б3, Т90А/C/M и Т-80БВМ не уступают немецкому аналогу по огневым характеристикам.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что в середине года немецкая сторона приступит к передаче Вооружённым силам Украины до 80 танков Leopard 1. Также Берлин с Варшавой договорились о создании на территории Польши центра ремонта и обслуживания переданных ВСУ западных танков.