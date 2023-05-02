Москва, 2 мая, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2023 года представить идеи по внесению изменений в уголовное законодательство по снижению давления на бизнес. Об этом говорится в опубликованном 2 мая на сайте Кремля перечне поручений.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Уточняется, что перечень поручений утверждён по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», которые прошли 16 марта.

«Рекомендовать <…> представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — говорится в перечне.

Предложения необходимо представлить российскому лидеру до 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент Путин заявил, что индекс деловой активности в России растёт, и это может стать основанием для повышения экономической динамики в стране. Глава государства подчеркнул, что этот показатель по итогам марта составил 56,8 пункта — одна из самых высоких отметок за всю историю наблюдения.