Берлин, 2 мая, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Германия не хочет допустить эскалации между НАТО и Россией, в связи с чем Берлин отказывается от односторонних решений по поставкам оружия Киеву и действует «в рамках консультаций со своими партнерами», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 1 мая в ходе разговора с немецкими гражданами возле города Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

Кроме того, он подчеркнул, что западное вооружение не должно применяться для ударов по российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Олаф Шольц допустил, что конфликт России и Украины будет продолжаться еще очень долгое время. 19 апреля в Лиссабоне глава немецкого правительства заявил, что Украина не нуждается в новых типах вооружений.

Канцлер также отметил, что Киеву понадобится еще большее количество оружия, чем передавалось ВСУ ранее. Он уточнил, что украинским войскам необходимы системы противоракетной обороны, а также танки и боеприпасы.