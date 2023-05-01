Вашингтон, 1 мая, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Бывший морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, погиб под Артёмовском, сообщил телеканал CNN.

Мать погибшего наёмника рассказала, что её сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре. Со слов женщины, парень был ранен, вероятно, 19 апреля под Артёмовском. При этом контракт парня с иностранным легионом закончился в марте.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Госдепартамент США заявил 1 мая, что может «подтвердить смерть гражданина США на Украине», не называя имён.

«Мы находимся на связи с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь», — сказал представитель Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля гражданин Ирландии Финбар Кафферки был убит в восточной части Украины. 40-летний наёмник родом из западного графства Мейо уехал на Украину недавно. Ранее у него был военный опыт в Сирии.