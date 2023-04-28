Irish Times: наёмник из Ирландии погиб на востоке Украины

Дублин, , 02:24 — REGNUM Гражданин Ирландии Финбар Кафферки был убит в восточной части Украины, сообщила газета Irish Times со ссылкой на его семью.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В публикации говорится, что 40-летний наёмник родом из западного графства Мейо уехал на Украину недавно. Ранее у него был военный опыт в Сирии.

«Мы скорбим… Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить», — сообщил отец убитого ирландца.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Харьковской области на границе с Россией зафиксировано прибытие группы иностранных наёмников численностью около 100 человек. В основном боевики общаются на английском языке, среди них есть также большая группа говорящих по-польски.