Санкт-Петербург, 1 мая, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Обезвреженная бомба, снятая с опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области, имела электронный блок управления, сообщили 1 мая в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Взрывное устройство, обнаруженное на опоре ЛЭП, содержало электронный блок управления, благополучно обезвреженный специалистами ФСБ, сообщила «Российская газета».

В ФСБ также подтвердили факт подрыва другой опоры ЛЭП в ночь на 1 мая. Диверсия не повлияла на энергоснабжение региона, поскольку автоматика вовремя переключила подачу электричества на другие линии.

В Ленинградской области 1 мая возбудили уголовное дело о диверсии и незаконным обороте взрывных устройств после подрыва на территории Сусанинского поселения Гатчинского района опоры ЛЭП.