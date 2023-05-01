Эр-Рияд, 1 мая, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Мессии в понедельник, 1 мая, прилетел в Саудовскую Аравию. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан.

Panoramic/Global Look Press Лионель Мессии

По его словам, прилёт 35-летнего Месси в столицу страны Эр-Рияд никак не связан с информацией о возможном переходе аргентинца в саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль». Кроме того, нападающий является амбассадором туризма страны.

Действующее соглашение аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения сезона футболист может покинуть парижский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Лионель Месси, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 36 матчах за французский клуб во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и 19 результативными передачами. Также аргентинец не получил ни одной жёлтой или красной карточки.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду принял решение покинуть саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» из-за проблем с адаптацией в стране. По данным издания El Nacional, проблемой для спортсмена стал языковой барьер.