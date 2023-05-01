Мадрид, 1 мая, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду решил покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Мадрид. Об этом сообщило издание El Nacional.

IMAGO/Joaquim Ferreira/Global Look Press Криштиану Роналду

Отмечается, что адаптация к жизни в другой стране с такой закрытой культурой оказалась чрезвычайно сложной для форварда сборной Португалии по футболу. Также серьёзным препятствием стал и языковой барьер. Это помешало Роналду акклиматизироваться в новом клубе «Аль-Наср», от игры за который он уже устал.

В саудовском клубе Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом на планете и в истории с зарплатой около 200 млн евро в год. Однако деньги оказались не самым важным, португальскому футболисту понадобилось всего несколько месяцев, чтобы принять решение снова сменить место пребывания. Сам Роналду хотел бы вернуться в Мадрид, где провел лучшие годы карьеры, выступая за «Реал», и чувствовал себя по-настоящему счастливым.

По слухам, президент «Реала» Флорентино Перес предлагает Роналду работу в клубе, но не в качестве игрока, а в должности посла «Реала» или даже место в руководстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Криштиану Роналду перешёл в футбольный клуб в Саудовской Аравии — «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Такой шаг он сравнил с актом творения истории.

Выступая за «Аль-Наср», Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии забил четыре гола в ворота команды «Аль-Вахда». Таким образом, общее число забитых им мячей составило 502.

В феврале Роналду исполнилось 38 лет. Ранее он расторг контракт с британским клубом «Манчестер Юнайтед». По данным СМИ, в Саудовской Аравии футболист за 2,5 сезона получит €200 млн.